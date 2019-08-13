Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины в Греции ограничить передвижение по районам, в которых объявлены высокие уровни пожарной опасности.

«В связи с повышением температуры до + 40 ℃ и сильными ветрами и объявлением 10 августа 2019 в большинстве регионов Греции высоких четвертого и пятого режимов пожарной опасности Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам ограничить передвижения указанными районами, находиться в безопасных местах с точки зрения пожарной безопасности, в возможной близости к воде, отслеживать сообщения местных органов власти о развитии ситуации, следовать инструкциям спасательных служб, а также учитывать возможные изменения в графике движения транспорта», - сообщил департамент консульской службы МИД.

Интерактивная карта пожарной опасности, а также актуальная информация по развитию ситуации размещена на сайте Генерального Секретариата гражданской защиты Греции по ссылке https://www.civilprotection.gr/en.

Пятый, самый высокий режим пожарной опасности «тревога», введен в регионах Аттика, Центральная Греция, отдельных районах полуострова Пелопоннес (Коринфия, Арголида, Аркадия, Восточная Лакония).

Состояние противопожарной готовности, которое соответствует четвертой категории опасности, объявлено в других районах полуострова Пелопоннес, островах Эгейского моря, Западной Греции, Ионических островах.

В случае возникновения опасных ситуаций, угрозы жизни или здоровью, рекомендуем звонить на «горячую линию» Посольства Украины в Греции по телефону +30 69327656 06, адрес электронной почты [email protected], или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: + 38044238 16 57, адрес электронной почты [email protected]