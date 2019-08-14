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Успенский пост – один из четырех христианских многодневных постов. Он был установлен на Константинопольском Соборе в 1166 году в честь церковного праздника Успения Пресвятой Богородицы. Дева Мария всю земную жизнь придерживалась строгой воздержанности в еде, а за три дня до своего ухода на небо перестала употреблять пищу и только пила воду. Поэтому, возлагая на себя ограничения Успенского поста, верующие подражают cамой Богородице.

В отличие от большинства знаковых религиозных дат, Успенский пост не зависит от праздника Пасхи, поэтому его даты неизменны.

Ежегодно верующие начнут поститься с 14 августа – в праздник Медового Спаса, который еще называют Маковеем. Заканчиваются ограничения в еде 27 августа – накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы. Уже с 28 августа можно кушать блюда из любых продуктов. Таким образом, Успенский пост является одним из самых коротких среди многодневных постов – он длится всего две недели. Поскольку на время Успенского поста приходится праздник Преображения Господня, в народе данный пост часто называют Спасовкой или Спасом.

Этот пост считается одним из самых строгих. Как и в любой другой пост, под запретом остаются мясо и мясные блюда, яйца, рыба, молоко и молочные продукты. Послабление допускается лишь в праздник Преображения Господня (он же Яблочный Спас) 19 августа, когда можно есть рыбу и выпить немного вина. Также в большую часть Успенского поста нельзя употреблять горячую, вареную пищу с добавлением растительного масла. 

Этот пост приходится на лето, поэтому его меню разнообразят многочисленные свежие овощи, фрукты, ягоды, зелень и грибы.

По понедельникам, средам и пятницам рекомендуется сухоядение – можно употреблять только свежие продукты, которые не прошли термическую обработку. Во вторник и четверг разрешаются горячие блюда без растительного масла, а в субботу и воскресенье можно принять пищу с растительным маслом, а также вино.

Не стоит забывать, что смысл поста не только в пищевых ограничениях, но и в очищении души и тела. Поэтому церковью на время поста устанавливаются и другие запреты.

Так, на период Успенского поста важно воздерживаться от негативных эмоций и поступков, проявлений злобы и раздражения, а также лишних удовольствий и шумных развлечений. Запрет налагается на организацию свадебных церемоний, проведение обряда венчания и крещения. Эти две недели, пока длится пост, священнослужители советуют посвятить чистым мыслям, размышлениям о жизни, молитвам и искреннему покаянию.

По материалам: УНИАН
 
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