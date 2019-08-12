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Визит президента России Владимира Путина в аннексированный Крым является неприемлемым, заявили в Посольстве США 

«Недавние поездки российских чиновников в оккупированный Крым являются неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы вместе с народом Украины выступаем против агрессии России», - говорится на странице ведомства в Twitter.

Напомним, президент России Владимир Путин приехал на мотоцикле «Урал» в аннексированный Севастополь, где посетил байк-шоу скандального мотоклуба «Ночные волки» на горе Гасфорта.

В Министерстве иностранных дел выразили протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом РФ Владимиром Путиным аннексированных территорий Украины – АР Крым и города Севастополь. 
ForUm

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