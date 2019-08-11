Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест из-за очередного несогласованное с украинской стороной посещение оккупированного Крыма президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, передает УНН.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации В.Путиным временно оккупированных территорий Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь», - говорится в сообщении.

В МИД заявили, что эта поездка, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной посещения российскими должностными лицами временно оккупированного региона Украины, «является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства».

«Попытки российской стороны и масс-медиа интерпретировать такие «визиты» как «обычные» внутригосударственные поездки российских чиновников являются ничтожными. Крым и Севастополь является неотъемлемой частью суверенной территории Украины. Никакие вояжи российских чиновников не способны изменить определенный Конституцией и законами Украины статус этих территорий, а лишь очередной раз демонстрируют пренебрежение Российской Федерацией общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, а также обязательствами РФ по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Российская Федерация и Украина», - отметили в министерстве.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в очередной раз незаконно, без согласования с властями Украины прибыл в оккупированный Севастополя в Крыму, чтобы принять участие в очередном шоу российского мотоклуба «Ночные волки».