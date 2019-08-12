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В Ужгороде проведут международную научную конференцию, посвященную связям Закарпатья с Афоном.

Фото: УНИАН

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, международная научная конференция «Закарпатье и Афон: духовно-культурные связи», приуроченная к 120-летию со дня рождения иеромонаха Аввакума (Вакарова), пройдет 6-7 ноября в Мукачево.

Конференция организована Богословско-историческим научно-исследовательским центром имени архимандрита Василия (Пронина) Мукачевской епархии УПЦ и Международным институтом афонской наследия.

Работа секций будет проходить по темам:

- Закарпатье и Афон: духовно-культурные связи.
- Закарпатский и афонский подвижник благочестия иеромонах Аввакум (Вакаров; 1899 - 1972).
- Традиции исихазма, православное монашество и монастыри.
- Древняя литература Закарпатья и церковная традиция.
- Кириллические рукописные книги и старопечатные книги на Афоне, Балканах и в Центральной и Восточной Европе.
- Практика богослужебного пения и традиции местных произношений (изводов) церковнославянского языка.
- Личность и Церковь: феномен подвижничества и его роль.

Во время работы конференции будет проведен ряд презентаций научных изданий Международного института афонской наследия.

Для участия в конференции необходимо до 10 октября прислать заявку с темой доклада на электронную почту: [email protected] Количество участников ограничено. Возможно заочное участие.

Материалы конференции будут опубликованы в научном сборнике.
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