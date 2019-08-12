Завтра, 13 августа в Украине ожидается сильная жара. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, температура воздуха в большинстве областей составит + 30 + 35 градусов. В восточных областях ожидается + 26 + 32 градуса, на Волыни, Ривненской, Львовской воздуха будет свежее, + 24 + 28 градусов.

«Грозовые дожди пройдут во вторник в зоне атмосферного фронта на западе, вечером на севере Украины и также на Винниччине. Температурные контрасты - значительные, жара наберет обороты, поэтому в отдельных районах дожди могут переходить в сильные ливни и даже сопровождаться шквалом. Внимательно! На остальной территории Украины - юг, восток, большая часть центра - будет сухо и солнечно. Здесь очень осторожно с огнем - при таких условиях возрастает пожарная опасность», – подчеркнула Диденко.

По прогнозу Диденко, в Киеве 13 августа ожидается жаркая погода. Температура воздуха в течение дня + 31 + 34 градуса. Дождь с грозой возможен в столице во второй половине дня или, скорее, вечер.

«На Маковея, в среду, жара в Украине еще будет продолжаться. Однако уже в западных областях начнется существенное понижение температуры воздуха, 14-го августа на западе ожидается + 18 + 24 градуса. В дальнейшем похолодание постепенно будет распространяться по всей Украине. Дольше продержатся восток, юг и центральные области, ближе к востоку - там жара ослабеет только в конце недели, в субботу-воскресенье. Поэтому. 13 августа прячемся от жары 14 августа делаем лепешки, 15 августа держим ближе цитрамон-нурофен, в конце недели догоняем летнюю погоду на юге и востоке Украины», – сообщила она.