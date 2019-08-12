Импорт свинины в Украину за 7 месяцев 2019 года в 10 раз превысил экспорт в денежном выражении. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, сообщает НВ Бизнес.

Так, за январь-июль текущего года Украина импортировала 13,5 тыс. т свинины на $25,71 млн.

Крупнейшим поставщиком свинины с долей 48,46% стала Польша, на втором месте – Германия (19,79%), на третьем – Нидерланды (10,24%). Отметим, что по итогам 2015-2018 годов лидером была Германия.

За тот же период Украина экспортировала 1,1 тыс. т свинины на $2,65 млн.

Крупнейшим покупателем стал Вьетнам (41,99%), на втором месте – ОАЭ (31,99%), на третьем – Гонконг (15,47%).