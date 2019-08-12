Акционерная госкомпания Укрзализныця намерена разработать более продвинутые модели пассажирских вагонов по аналогии с ведущими странами.



Об этом сообщил глава Укрзализныци Евгений Кравцов в интервью УНИАН.

«Сейчас поставлена задача перед членом правления, отвечающим за пассажирское хозяйство, разобраться с новыми моделями вагонов. Ведь мы будем продолжать капитальные ремонты и закупать вагоны, поэтому нам нужны более продвинутые модели по аналогии с ведущими странами. Мы должны тратить на современные модели, а не на модели восьмидесятых годов», - сказал он.

Также Кравцов отметил, что компания намерена увеличивать парк скоростных и пригородных поездов.



