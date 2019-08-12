В первом полугодии объем украинского рынка нелегальной водки составил 15 млрд грн. Об этом сообщил НВ Бизнес директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Объем украинского легального рынка водки за первые шесть месяцев года составил 5,7 млн дал. Примерно столько же водки производится в стране нелегально, сообщил генеральный директор ассоциации Укрводка Владимир Остапюк.

«По оценкам представителей Всемирной организации здравоохранения и МВФ объем нелегального алкоголя превышает 50% рынка. Это примерно 12 млрд грн потерь бюджета в год», — говорит эксперт. По его словам, этот показатель не меняется. Купить нелегальную водку можно в разливайках, на рынках и через интернет в несколько раз дешевле по сравнению с ценами в магазинах.

Государственная фискальная служба проводит комплекс мероприятий «Акциз-2019», сообщили в пресс-службе ведомства. C начала года, по данным фискальной службы, было изъято 118,2 тыс. декалитров спирта на сумму 241,8 млн грн и 87,4 тыс. декалитров алкогольных напитков на 134,3 млн грн. «Прекращена деятельность 16 незаконных производств спирта и 80 незаконных производств алкогольных напитков», — сообщили в ГФС в ответ на запрос издания.

Похоже, этих мер недостаточно, чтобы повлиять на нелегальный рынок водки. «Количество нелегальной продукции не сокращается», — говорит Владимир Остапюк. Приобрести спиртное можно на оптовых рынках, небольших кафе и через онлайн-магазины. Как правило, это продукция без названия и продается она за 330−350 грн в пакетах объемом 10 литров. В этом случае цена за 0,5 л составляет 16,5−17,5 грн, тогда как минимальная розничная цена легальной продукции — 89,4 грн. «Мы покупаем через онлайн-магазин водку под ТМ Absolut в пакете по 3 литра по 170 грн за пакет. Продаем по 20 грн за 50 грамм и проблем со сбытом нет», — рассказывает директор небольшого кафе в Киевской области, пожелавший остаться неназванным.

Производство контрафакта осуществляется на предприятиях-производителях ликероводочной продукции, говорится в исследованиях Антикоррупционной правозащитной организации: «Из 30 работающих в Украине ликероводочных заводов минимум 10 занимаются изготовлением контрафакта».