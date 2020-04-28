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Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генпрокурора блокировала финансирование терроризма через масштабное изготовление и реализацию алкогольной продукции, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что группа злоумышленников организовала подпольное производство алкоголя на производственных мощностях в Киевской и Ривненской областях. Изготовленную продукцию организаторы реализовывали по всей территории Украины, в том числе на временно оккупированных территориях. Полученную прибыль злоумышленники направляли на финансирование террористических организаций «Л/ДНР».

Производство происходило подпольно в промышленных масштабах без наличия соответствующих лицензий и уплаты налогов в государственный бюджет. Задокументировано, что часть соучредителей и фактические бенифициары находятся в международном розыске, в том числе за преступления, совершенные в период Революции достоинства. Они скрываются от украинского правосудия на временно оккупированных территориях Донбасса и в РФ.

На данный момент проводятся обыски по месту расположения подпольных предприятий. Уже обнаружено более 100 тонн спиртовой продукции. Досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины, продолжается. Устанавливается весь круг лиц, причастных к противоправной деятельности.
ForUm

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