Cуд в Нидерландах наложил арест на два российских бренда водки – Stolichnaya и Moskovskaya, сообщают РБК и нидерландское издание NRC.

Арест наложен из-за возобновленного в Нидерландах дела ЮКОСа, в рамках которого бывшие акционеры нефтяной компании, которые совокупно владели 70% ЮКОСа, потеряли деньги при экспроприации и банкротстве компании. Третейский суд в Гааге постановил в 2014 году, что Россия должна выплатить компенсацию бывшим акционерам компании и указал, что Россия фактически экспроприировала ЮКОС у законных владельцев. А Международный апелляционный суд Гааги весной 2020 года обязал Россию выплатить более $50 млрд по этому иску. Но Россия платить отказывается. В этой связи бывшие акционеры ЮКОСа уже несколько лет обращаются в суды США, Франции и Великобритании, Бельгии и Нидерландов с требованием ареста имущества России за границей.

«Пока Российская Федерация игнорирует решения международных судов, мы будем конфисковать российскую государственную собственность в соответствии с законом. Претензия на товарные знаки в Нидерландах – это только начало», – цитирует NRC слова одного из представителей экс-акционеров ЮКОСа Тима Осборна.