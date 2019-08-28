Во Львовской области разоблачена организованная преступная группировка, которая создала масштабную сеть незаконного изготовления и сбыта алкогольных напитков, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативникам СБУ стало известно, что восемь жителей региона обустроили на базе гаражных, складских и хозяйственных помещений циклическое производство контрафактной водочной продукции. Товар изготавливали из нелегального сырья сомнительного качества. Готовую подделку участники группы реализовывали через места розничной торговли в разных регионах Украины под видом известных брендов с использованием фальшивых марок акцизного налога.

Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили по местам производства и хранения контрафакта спирты неизвестного происхождения и партию незаконно изготовленных алкогольных напитков на сумму более 1 млн гривен. Также изъяты купажные емкости и поддельные акцизы. Функционирование нелегальной сети способствовало тенизации экономики и могло нанести значительный вред здоровью граждан.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), ч. 3 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины всем фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, с альтернативой внесения залога.

Разоблачение злоумышленников проводилось совместно со следователями ГФС под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области.