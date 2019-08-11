Министерство окружающей среды и ядерной безопасности Германии работает над запретом использования пластиковых пакетов.
Об этом сообщила глава ведомства Свенья Шульце, пишет DW.
«Мое министерство сейчас работает над законодательным регулированием запрета пластиковых пакетов», - сказала она.
«Теперь мы можем закрепить этот успех запретом», - подчеркнула она.
Шульце также планирует добиться еще одной сделки, предусматривающей сокращение использования пластиковых упаковок, в частности для фруктов и овощей.
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