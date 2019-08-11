В результате взрыва автомобильной бомбы в ливийском Бенгази погибли два сотрудника миссии ООН.
Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Xinhua.
«Два сотрудника миссии ООН погибли и еще один получил ранения, когда во время прохождения конвоя напротив местного торгового центра взорвался автомобиль», - рассказал собеседник агентства.
Ранения от взрыва получили также восемь гражданских ливийцев.
Состояние пострадавших остается неизвестным.
До сих пор ни одна группировка не взяла на себя ответственность за это нападение.
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