В результате взрыва автомобильной бомбы в ливийском Бенгази погибли два сотрудника миссии ООН.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Xinhua.

«Два сотрудника миссии ООН погибли и еще один получил ранения, когда во время прохождения конвоя напротив местного торгового центра взорвался автомобиль», - рассказал собеседник агентства.

Ранения от взрыва получили также восемь гражданских ливийцев.

Состояние пострадавших остается неизвестным.

До сих пор ни одна группировка не взяла на себя ответственность за это нападение.