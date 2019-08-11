Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК) сообщило, что 10 августа в стране были проведены испытания ракет нового типа.

Ракетные испытания посетил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Сообщается, что как только лидер КНДР узнал о разработке новых типов ракет, то распорядился провести их испытания.

Так, 10 августа КНДР провела ракетные испытания. Данные запуски ракет стали четвертыми за последние 10 дней. КНДР также проводила ракетные запуски 31 июля, 1 августа, 3 августа и 6 августа.

Напомним, президент США Дональд Трамп дал понять, что запланированный на сентябрь раунд торговых переговоров с Китаем может не состояться.