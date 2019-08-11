также в разделеМир
В Норвегии в мечети произошла стрельба
Землетрясение в Турции повредило около тысячи домов 14
Трамп: Ким Чен Ын «немного извинился» за ракетные испытания 33
На акцию в Москве собралось около 50 тысяч людей 50
Правоохранители провели обыск в доме Атамбаева и обнаружили арсенал оружия 21
Telegram удалил данные нескольких тысяч участников протестов в Москве 26
Взрывы в Красноярском крае: жителям запретили ходить в лес 23
По меньшей мере 60 человек погибли во время взрыва бензовоза в Танзании 28
В Москве пройдет первый согласованный с властями митинг 56
Число пострадавших от взрывов на военном складе в РФ продолжает расти 39
В Дании прогремел второй взрыв за четыре дня 34
Трамп: США не готовы заключать соглашение с Китаем 28
В Китае супертайфун забрал жизни уже 13 людей 17
В Британии произошло масштабное отключение энергии 19
Бывший президент Кыргызстана отказался сотрудничать со следствием 37
Минобороны Латвии: РФ на военных учениях отрабатывает блокировку Балтийского моря 32
СМИ: Из-за взрыва на полигоне в РФ серьезные дозы радиации получили 6 человек 96
Из-за Brexit британским чиновникам отменили летний отпуск 27

Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК) сообщило, что 10 августа в стране были проведены испытания ракет нового типа.

Ракетные испытания посетил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Сообщается, что как только лидер КНДР узнал о разработке новых типов ракет, то распорядился провести их испытания.

Так, 10 августа КНДР провела ракетные испытания. Данные запуски ракет стали четвертыми за последние 10 дней. КНДР также проводила ракетные запуски 31 июля, 1 августа, 3 августа и 6 августа.

Напомним, президент США Дональд Трамп дал понять, что запланированный на сентябрь раунд торговых переговоров с Китаем может не состояться.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
2802 грн.
15
Теги