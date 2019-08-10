также в разделеМир
По меньшей мере 60 человек погибли во время взрыва бензовоза в Танзании 14
В Москве пройдет первый согласованный с властями митинг 18
Число пострадавших от взрывов на военном складе в РФ продолжает расти 15
В Дании прогремел второй взрыв за четыре дня 16
В Китае супертайфун забрал жизни уже 13 людей 16
В Британии произошло масштабное отключение энергии 19
Бывший президент Кыргызстана отказался сотрудничать со следствием 21
Минобороны Латвии: РФ на военных учениях отрабатывает блокировку Балтийского моря 32
СМИ: Из-за взрыва на полигоне в РФ серьезные дозы радиации получили 6 человек 93
Из-за Brexit британским чиновникам отменили летний отпуск 25
Польша предостерегла страны ЕС от сближения с РФ 22
Запуск «Северного потока-2» могут отложить на 8 месяцев 42
Военный корабль США вошел в Черное море 32
В Риме запретили сушить белье на балконах 21
ООН прогнозирует рост числа голодающих в мире 15
Экс-президента Кыргызстана задержали 44
Жертвами взрыва на военном полигоне в РФ стали 2 человека 21
В Кыргызстане начался новый штурм резиденции экс-президента 71

Президент США Дональд Трамп дал понять, что запланированный на сентябрь раунд торговых переговоров с Китаем может не состояться

Об этом сообщает AFР.

«Посмотрим, будем ли мы проводить нашу встречу в сентябре», - сказал Трамп, намекая, что может отменить переговоры с Пекином, дабы поднять ставки в американско-китайской торговой войне.

Он также отметил: «Мы не готовы заключить сделку (с КНР), но посмотрим, что будет дальше».

Отношения США и Китая ухудшились на прошлой неделе после того, как Трамп объявил о новом раунде санкционных тарифов на китайские товары, несмотря на перемирие, согласованное с председателем КНР Си Цзиньпином. В ответ Пекин прекратил покупку американских сельскохозяйственных товаров.

Напомним, США против выхода Украины из Минских переговоров.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1328 грн.
19
Теги