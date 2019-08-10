«Посмотрим, будем ли мы проводить нашу встречу в сентябре», - сказал Трамп, намекая, что может отменить переговоры с Пекином, дабы поднять ставки в американско-китайской торговой войне.

Он также отметил: «Мы не готовы заключить сделку (с КНР), но посмотрим, что будет дальше».

Отношения США и Китая ухудшились на прошлой неделе после того, как Трамп объявил о новом раунде санкционных тарифов на китайские товары, несмотря на перемирие, согласованное с председателем КНР Си Цзиньпином. В ответ Пекин прекратил покупку американских сельскохозяйственных товаров.

Напомним, США против выхода Украины из Минских переговоров.