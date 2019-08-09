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В Украине 237 тыс. 734 человека (2,1% от общего числа пенсионеров) получают выплаты свыше 10 тыс. гривен. Об этом свидетельствуют данные Аналитического отчета, размещенного на сайте Пенсионного фонда, сообщает 112 Украина.

Согласно им, средний размер пенсии для этой категории составляет 12,8 тыс. гривен. В то же время 75 тыс. 619 украинских пенсионеров (0,7%) получают до 1,4 тыс. гривен выплат. Средний размер пенсии - 909 гривен.

Самая многочисленная категория пенсионеров (42% от общего количества) получает выплаты от 1,5 до 2 тыс. гривен. Средний размер пенсии для этой категории - 1,8 тыс. гривен.

Согласно данным отчета, в январе-июне Пенсионный фонд выплатил 202 млрд грн пенсий и 10,2 млрд грн жилищных субсидий.

Средний размер пенсий вырос с 2,6 тыс. гривен на начало года до 3 тыс. гривен по состоянию на июль. Кроме этого, были назначены 188,6 тыс. новых пенсий.

 
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