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Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках противодействия системной коррупции в правоохранительных органах разоблачили на взятке оперуполномоченного межрайонного оперативно-розыскного отдела Восточного регионального управления Государственной пограничной службы, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от жителя областного центра пятьсот долларов США. За указанную сумму злоумышленник обещал мужчине не привлекать его к ответственности за якобы контрабанду наркотиков. В случае неуплаты денег пограничник угрожал гражданину уголовным преследованием.

Сотрудники СБУ задокументировали факт получения должностным лицом неправомерной выгоды. Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на одной из улиц Сум после получения всей суммы взятки. Сейчас решается вопрос о сообщение фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия по установлению других должностных лиц, причастных к противоправной деятельности.
ForUm

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