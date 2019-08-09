Власти Чехии изменили правила выдачи украинским гражданам рабочих карт, сообщает theBabel со ссылкой на Radio Praha.

Изменения касаются в первую очередь возможности сменить работодателя после получения первой рабочей карты. Теперь это можно сделать не ранее, чем через 6 месяцев после ее выдачи. Увольняться раньше указанного срока можно в случае, если работодатель нарушает права работника.

«В других случаях нужно не позднее чем за 30 дней до запланированной смены места работы или позиции уведомить об изменениях Министерство внутренних дел Чешской Республики», — пишет издание.

Теперь их может быть 40 тысяч вместо 19,6 тысячи.

Ранее МИД Чехии заявлял, что объемы разрешений на работу, предоставляемых в рамках режима «Проект Украина», недостаточны, а срок ожидания подачи документов на «рабочую карту» превышает 80 дней. Из-за этого около 20% украинцев отказываются от намерения поехать на работу в Чехию.

Напомним, в начале июня чешское правительство удвоило годовую квоту на прием украинских работников с 19 600 до 40 тыс. человек.