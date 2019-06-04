Чешское правительство поддержало удвоение годовой квоты для трудоустройства граждан Украины. Министр иностранных дел страны Томаш Петршичек 3 июня на пресс-конференции в Праге сообщил, что квота вырастет с 19,6 до 40 тысяч рабочих в год, передает Радио Свобода.

По словам министра, минимальная зарплата украинцев также возрастет до 1,2 размера гарантированной зарплаты.

С таким критерием не соглашается Торговая палата Чехии. Спикер палаты Мирослав Диро заявил изданию IDnes, что таким образом украинские рабочие будут получать больше за ту же работу, что и чехи.

«Абсурдным» назвал решение правительства о преимуществах для украинцев и председатель чешской оппозиционной партии «TOP 09» Мирослав Калоусек. По его мнению, «искусственное искривление» рынка труда может только навредить.

По данным чешского правительства, на конец 2018 года в Чехии были трудоустроены 121 086 граждан Украины, что составляет 20% от количества работающих иностранцев в Чехии. Программа привлечения украинцев на рынок труда существует в Чехии с 2016 года.

МИД Чехии считает, что квалифицированные рабочие из Украины слишком долго должны ждать рабочие визы, поэтому также увеличивает количество сотрудников своего консульства во Львове.

Украинцы, которые официально работают в Чехии, в среднем получают 25 487 крон в месяц (примерно тысяча евро), это на шесть тысяч крон меньше, чем средняя зарплата чехов.

Ранее чешские профсоюзы призвали поднять зарплату украинцам до уровня чехов.