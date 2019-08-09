также в разделеОбщество
В оккупированном Крыму подняли украинский флаг 13
Юрист: Дело Окружного админсуда это давление на суд и ничего больше 14
Президента призвали остановить уничтожение судейской независимости 29
Суд в Крыму продлил арест Бекирова 15
СБУ: Боевики ОРДЛО удерживают в плену 223 человека 24
8 августа. Картина дня 32
«Как в Украине»: В РФ хотят завести дело на Сталина 43
Ученые создали водку из чернобыльской воды и пшеницы, хотят наладить массовое производство 73
За срыв поставок оборонные предприятия оштрафовали на 9 миллионов 61
Завтра украинцев ждут жара и кратковременные дожди 19
Суд освободил чиновника, которого обвиняли в давлении на Абромавичуса 27
Суд оправдал одну из лидеров харьковских сепаратистов 36
СБУ задержала менеджера госбанка за систематическое вымогательство 23
Горбатюк судится с Луценко 37
СБУ: Задержан россиянин, планировавший диверсию на военном аэродроме 48
СБУ перекрыла канал контрабанды продуктов в РФ 41
В Ирпенский горсовет пришли с обысками 20
В Украине появится должность уполномоченного по защите госязыка 48

Самолет Boeing-738 российской авиакомпании «Глобус» 7 августа получил от Украэроцентра разрешение на использование воздушного пространства Украины в зоне ответственности Львовского районного диспетчерского центра, сообщает пресс-служба Украэроруха.

Отмечается, что разрешение было предоставлено из-за вероятности аварийной ситуации во время полета, которая могла возникнуть из-за грозовой облачности над Украиной, Польшей и Беларусью.

«Российское судно, которое осуществляло перелет из итальянского города Бари в Москву, находилось в украинском воздушном пространстве 26 минут», - говорится в сообщении.

Украэрорух напоминает, что согласно решению Государственной авиационной службы Украины, самолетам, в том числе и российским, может быть разрешен вход в воздушное пространство Украины в аварийных ситуациях.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1518 грн.
15
Теги