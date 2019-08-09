также в разделеПроисшествия
Сутки в ООС: 9 обстрелов, потерь нет 12
На Львовщине нацгвардеец сбил насмерть пешехода 13
Непогода обесточила более 200 населенных пунктов 20
В Днипре 32 студента-иностранца пришли на экзамен с поддельными паспортами 27
Горе-самоубийца лег под вагон и угрожал машинисту ножом 29
На Ривненщине руководителя местной полиции задержали на взятке 23
Во Львове задержали пьяного водителя маршрутки без прав 25
На Житомирщине поминки закончились массовым отравлением 47
Из-за непогоды в Украине обесточены 16 населенных пунктов 21
Сутки в ООС: 10 обстрелов, потерь среди военных нет 15
Под Киевом снова горела птицефабрика 27
В Полтаве из-за замечания прохожему подстрелили охранника 66
Боевики минируют Азовское море 51
Названы имена погибших под Павлополем морпехов 110
С начала перемирия на Донбассе погибли 6 военных, еще 9 – ранены 17
Сутки в ООС: Боевики совершили 9 обстрелов, 4 военных погибли 14
В больнице на Одесчине взорвалась граната: погибли два человека 51
СМИ: В Ливии сбили украинский самолет с гуманитарным грузом 94

В Чехии на трассе между Хрудимом и Пардубице 6 августа произошло лобовое столкновение Renault Master и Ford Transit, сообщает 112 Украина со ссылкой на местное издание Deník.

Один человек погиб на месте аварии, еще четверо получили ранения. Через некоторое время стало известно, что еще один человек в результате полученных ранений скончался в больнице.

«Одним автобусом управлял двадцатилетний мужчина. Он ехал из Хрудима до Пардубице. Ехали пять иностранцев, их водитель не выжил в аварии. Погиб на месте аварии. Трое раненых были перевезены в больницу Градец Кралове», другие двое попали в больницы в Пардубице и Хрудиме”, – цитируют регионального представителя скорой помощи Алеся Малого.

По его словам, одного из мужчин перевезли спасательным вертолетом.

В машине было пятеро граждан Украины, сообщает «Галка».

По информации издания, погибшие – из села Суходол Рожнятовского района Ивано-Франковской области. Перед аварией они уже работали некоторое время в Чехии. У одного из мужчин осталась дочь и сын школьного возраста. У другого – сын.

Отмечается, что тела прикарпатцев привезут в Украину в пятницу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1518 грн.
14
Теги