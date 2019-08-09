В ночь с 8 на 9 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 205 населенных пунктов в 6 областях, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Сумской области обесточены 95 населенных пунктов, Киевской - 38, Черкасской - 26, Черниговской – 22, Житомирской - 21 и Кировоградской - 3.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.