также в разделеПроисшествия
Сутки в ООС: 9 обстрелов, потерь нет 12
В Чехии в ДТП погибли двое украинце 14
На Львовщине нацгвардеец сбил насмерть пешехода 13
В Днипре 32 студента-иностранца пришли на экзамен с поддельными паспортами 27
Горе-самоубийца лег под вагон и угрожал машинисту ножом 29
На Ривненщине руководителя местной полиции задержали на взятке 23
Во Львове задержали пьяного водителя маршрутки без прав 25
На Житомирщине поминки закончились массовым отравлением 47
Из-за непогоды в Украине обесточены 16 населенных пунктов 21
Сутки в ООС: 10 обстрелов, потерь среди военных нет 15
Под Киевом снова горела птицефабрика 27
В Полтаве из-за замечания прохожему подстрелили охранника 66
Боевики минируют Азовское море 51
Названы имена погибших под Павлополем морпехов 110
С начала перемирия на Донбассе погибли 6 военных, еще 9 – ранены 17
Сутки в ООС: Боевики совершили 9 обстрелов, 4 военных погибли 14
В больнице на Одесчине взорвалась граната: погибли два человека 51
СМИ: В Ливии сбили украинский самолет с гуманитарным грузом 94

В ночь с 8 на 9 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 205 населенных пунктов в 6 областях, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Сумской области обесточены 95 населенных пунктов, Киевской - 38, Черкасской - 26, Черниговской – 22, Житомирской - 21 и Кировоградской - 3.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1518 грн.
20
Теги