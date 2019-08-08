В Стамбуле, на Фанаре состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и Вселенского Патриарха Варфоломея I. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Вселенский Патриарх в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Зеленский поблагодарил Вселенского Патриарха за поддержку Украины.

«Наша общая ценность – жизнь человека. И это главное для меня, особенно сейчас, когда я стал Президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви», - подчеркнул Глава государства.

Также в программе визита Президента Украины в Турцию - посещение храма Святого Георгия, расположенного на территории Вселенской Патриархии.

