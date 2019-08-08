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7 августа. Картина дня 36

Соломенский районный суд Киева освободил от уголовной ответственности бывшего исполнительного директора Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрея Пасишника, обвиняемого в незаконном влиянии на экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на адвоката подсудимого Ивана Владинова.

«Сегодня (8 августа) суд удовлетворил наше ходатайство и освободил Пасишника от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности», - сообщил он.

Суд также закрыл дело против Пасишника.

Полный текст судебного решения будет озвучен 14 августа.

Напомним, суд начал рассматривать дело Пасишника в октябре 2017 года.

Национальное антикоррупционное бюро заявляет, что установило факт осуществления Пасишником в период с 25 января по 1 февраля незаконного влияния на экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса с целью внесения против воли министра предложения на назначение исполнительного директора НАКа заместителем министра экономики.

Пасишник считает эти обвинения безосновательными.

Пасишник подтверждал свой интерес занять должность замминистра, но информацию о лоббировании его кандидатуры депутатом Верховной Рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Игорем Кононенко отрицал.

Тем временем свидетели не подтверждают обвинения Абромавичуса против Пасишника.
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