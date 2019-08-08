Спасатели ГУ ГосЧС в Киеве и КАРС «Киевская служба спасения» ликвидируют последствия непогоды в столице.

По состоянию на 16:00, в результате сильных порывов ветра и дождя, получено сообщение о падении 7 деревьев, в результате чего повреждены 4 автомобиля.

Так, 8 августа в 14:50 обнаружено падение дерева на ул. Правды, 80, в Подольском районе столицы. Как оказалось дерево упало на автомобиль «ВАЗ» и линию троллейбуса.

В 14:57 поступило сообщение о том, что на проезжую часть дороги, на перекрестке переулка. Приборный и ул. Рабочая, упало дерево.

Уже в 15:05 поступила информация о том, что на ул. Чудновского, 8, на автомобиль марки «Chevrolet» упало дерево.

В 15:10 поступило еще одно сообщение о последствиях непогоды по адресу: Русановский бульвар, 10. По данной информации во дворе на линию электропередачи упало дерево.

На ул. Киквидзе, 12 на автомобиль марки «Toyota» также упало дерево.

На ул. Тепловозная, 13, Лесная, 58, на перекрестке ул. Ильича и ул. Новодарницкая деревья упали на проезжую часть дороги.

На ул. Павла Усенко и Николая Юнкерова деревья упали на трамвайные пути.

Погибших и травмированных нет.