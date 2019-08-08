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Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий созывает первое заседание подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины. Заседание состоится в пятницу, 9 августа 2019 года, сообщается на сайте парламента.

В соответствии с требованиями части 2 статьи 13 Регламента Верховной Рады Украины в подготовительную депутатскую группу делегированы представители от политических партий, преодолевших пятипроцентный барьер, а именно:

«Слуга народа» - 17;

«Оппозиционная платформа – за жизнь» - 3;

Всеукраинское объединение «Батькивщина» - 2;

«Европейская Солидарность» - 2;

«Голос» - 1.

Народные депутаты, которые зарегистрировались кандидатами в одномандатных округах путем самовыдвижения, могут также делегировать в состав подготовительной депутатской группы по одному представителю от 15-ти народных депутатов путем подачи письменного предложения с соответствующими подписями.
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