Команда ученых из Великобритании и Украины изготовила экспериментальный радиоактивно безопасный алкоголь с Чернобыльской воды и пшеницы с использованием традиционной методики «homemade». Об этом сообщает пресс-служба Госагентства по управлению Зоной отчуждения.

Для изготовления экспериментальной партии «Атомика» использовалась вода из чернобыльских скважин. Дистиллированный алкоголь разводили с минеральной водой из глубокого водоносного слоя в городе Чернобыль, который имеет схожий химический состав с грунтовыми водами региона Шампань во Франции. В воде не обнаружено радиоактивного загрязнения.

В своем отчете ученые также представили результаты исследовательского проекта, который длился 3 года и заключался в изучении миграции радионуклидов из почвы зоны отчуждения в сельскохозяйственные культуры, выращенные на этой территории. В экспериментальных образцах, выращенных в рамках проекта, они обнаружили незначительное превышение допустимой концентрации (20 Бк/кг) стронция-90. Но поскольку в процессе изготовления алкоголя количество «примесей» в зерне обычно уменьшается, то в готовом напитке они смогли обнаружить лишь природный радионуклид углерод-14. Концентрация углерода-14 была не выше, чем в любом другом алкогольном напитке.

«В очередной раз британские ученые поразили мир уникальным достижением. На этот раз в тесном сотрудничестве с украинскими учеными они продемонстрировали, что в Чернобыльской зоне можно создать чистый радиационно безопасный продукт с традиционным вкусом. Итак, чернобыльская водка – это больше не один из мифов, а реальность», - рассказывает председатель ГАЗО Виталий Петрук.

В планах исследователей – наладить производство крафтовой водки из зерна, выращенного в зоне обязательного (безусловного) отселения, и возвращать 75% прибыли общине пострадавших от аварии на ЧАЭС регионов.

«Мы не планируем выращивать зерно в зоне отчуждения в промышленных масштабах, поскольку там сейчас заповедник дикой природы. Вместо этого мы хотим работать в зоне обязательного отселения, где уровни загрязнения значительно ниже и где все еще проживают люди. Мы стремимся сделать высокоценный продукт для поддержания экономического развития этих территорий», - отмечает профессор Джим Смит.

Исследователи подчеркивают, что сегодня много отселенных территорий уже можно использовать для безопасного выращивания сельскохозяйственных культур, если делать это под радиоэкологическим контролем.

Сейчас создается социальное предприятие «Чернобыльская алкогольная компания», которая в будущем будет производить и продавать высококачественную крафтовую водку «Атомик». Для старта производства нужно решить ряд юридических вопросов, после чего ученые надеются начать небольшое экспериментальное производство «АТОМИК».

Проверку воды и алкоголя осуществляли специалисты Украинского гидрометеорологического института, Университета Саутгемптона, геологическая и экологическая лаборатории Университета Портсмута и независимая лаборатория по проверке вин и спиртных напитков.

«Атомик» был разработан в рамках проекта, финансируемого Советом по исследованиям природной среды Великобритании (NERC) и имеет целью выяснить, когда и можно ли вообще начать безопасно использовать часть заброшенных в результате аварии на ЧАЭС земель для выращивания сельскохозяйственных культур.