Завтра, 9 августа, в Украине ожидается жаркая погода, мести возможны кратковременные дожди с грозами. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Пятница в Украине будет нестабильной. Ну, нам не привыкать к такому состоянию атмосферы, особенно этими веснам-летам. Поэтому и завтра в Украине будет все и это «все» странным образом уживаться на одной территории», – написала она.

По прогнозу синоптика, на западе и севере пройдут кратковременные дожди с грозами, во время гроз возможные шквалы и град. «На остальной территории Украины осадки маловероятны, будет много солнца. Но тоненькая полоска атмосферного фронта на юге Украины может привести к локальным дождям и грозам, особенно в Приазовье», – подчеркнула Диденко.

«Жара в северных и западных областях ослабнет, завтра там ожидается + 25 + 29 градусов, разве что на Закарпатье все же до +30 градусов вероятно. На юге, востоке и в большинстве центральных областей еще будет горячей, + 26 + 32 градуса», – сообщила синоптик.

«В Киеве 9 августа +30 градусов не будет, но прогнозируемые на завтра 27 градусов также неплохое свидетельство лета. Кратковременный дождь с грозой возможен во второй половине дня или уже вечер», – подытожила она.