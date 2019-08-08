также в разделеОбщество
За срыв поставок оборонные предприятия оштрафовали на 9 миллионов 4
Суд освободил чиновника, которого обвиняли в давлении на Абромавичуса 11
Суд оправдал одну из лидеров харьковских сепаратистов 16
СБУ задержала менеджера госбанка за систематическое вымогательство 17
Горбатюк судится с Луценко 18
СБУ: Задержан россиянин, планировавший диверсию на военном аэродроме 23
СБУ перекрыла канал контрабанды продуктов в РФ 13
В Ирпенский горсовет пришли с обысками 16
В Украине появится должность уполномоченного по защите госязыка 37
Дело известного ветерана АТО направлено в суд 14
Юрист: Дело Окружного админсуда Киева не имеет отношения к коррупции 23
СМИ: Ливийцы подбили украинский самолет, приняв его за российский 81
Украинцы стали на треть чаще ездить в Крым 25
В Украине объявлено штормовое предупреждение 39
Волынскому таможеннику, напавшему на журналистку, сообщили о подозрении 29
Адвокат: Сущенко подписал документы о согласии отбывать срок в Украине 26
Юрист: За делом Окружного админсуда стоит желание прошлой власти сохранить влияние на судей 22
7 августа. Картина дня 36

Завтра, 9 августа, в Украине ожидается жаркая погода, мести возможны кратковременные дожди с грозами. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. 

«Пятница в Украине будет нестабильной. Ну, нам не привыкать к такому состоянию атмосферы, особенно этими веснам-летам. Поэтому и завтра в Украине будет все и это «все» странным образом уживаться на одной территории», – написала она.

По прогнозу синоптика, на западе и севере пройдут кратковременные дожди с грозами, во время гроз возможные шквалы и град. «На остальной территории Украины осадки маловероятны, будет много солнца. Но тоненькая полоска атмосферного фронта на юге Украины может привести к локальным дождям и грозам, особенно в Приазовье», – подчеркнула Диденко.

«Жара в северных и западных областях ослабнет, завтра там ожидается + 25 + 29 градусов, разве что на Закарпатье все же до +30 градусов вероятно. На юге, востоке и в большинстве центральных областей еще будет горячей, + 26 + 32 градуса», – сообщила синоптик.

«В Киеве 9 августа +30 градусов не будет, но прогнозируемые на завтра 27 градусов также неплохое свидетельство лета. Кратковременный дождь с грозой возможен во второй половине дня или уже вечер», – подытожила она.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
3036 грн.
9
Теги