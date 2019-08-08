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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках менеджера отдела возврата проблемной задолженности одесского филиала одного из государственных банков, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что сотрудник финучреждения требовал деньги от должников за списание кредиторской задолженности. «Выгода» злоумышленника составила 50% от размера ссуды.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства менеджером взятки в размере почти 45 тыс. гривен. Правоохранители задержали сотрудника банка на рабочем месте после получения части взятки - более 34 тысяч гривен. В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники СБУ обнаружили наличные и черновые записи, подтверждающие получение менеджером более 200 тыс. гривен «отступных». Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других работников банка, возможно причастных к противоправной деятельности.
ForUm

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