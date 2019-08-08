В течение июля административную границу с Крымом в Херсонской области в обоих направлениях пересекли 347,1 тыс. человек и 57 тыс. 819 транспортных средств, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Отмечается, что по сравнению с июнем количество пересечений гражданского населения увеличилась на 33,31%, а также увеличилось количество пересечений транспортных средств на 38,09%.

КПВВ «Чонгар» в направлении подконтрольной территории Украины пересекло 83 754 человек и 14 861 единиц транспортных средств, в обратном направлении – 94 096 человек и 15 713 единиц транспортных средств;

КПВВ «Каланчак» в направлении подконтрольной территории Украины пересекло 66 355 человек и 7092 единиц транспортных средств, в обратном направлении 75832 человек и 7965 единиц транспортных средств;

КПВВ «Чаплинка» в направлении подконтрольной территории Украины пересекло 11 897 человек и 5601 единиц транспортных средств; в обратном направлении – 15 166 человек и 6587 единиц транспортных средств.

Граждане Украины, которые живут на временно оккупированной территории, ездят на контролируемую территорию для посещения семьи, для закупки необходимых товаров, получения услуг и тому подобное.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал упрощение на законодательном уровне получения разрешений для переселенцев на посещение Крыма.