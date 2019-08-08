Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного во Львове, сообщили о подозрении заместителю начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов Волынской таможни ГФС в нанесении телесных повреждений журналистке местного телеканала в мае этого года, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, правоохранитель, находясь на праздновании дня рождения коллеги в ресторанно-гостиничном комплексе, вступил в конфликт с журналисткой местной телерадиокомпании. Чиновник таможни с применением силы отобрал у журналистки мобильный телефон, нанеся потерпевшей легкие телесные повреждения.

В данный момент сотруднику Волынской таможни сообщено о подозрении.

Его действия квалифицированы как умышленное легкое телесное повреждение (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины).

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Генеральная прокуратура Украины.