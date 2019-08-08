также в разделеОбщество
Юрист: Дело Окружного админсуда Киева не имеет отношения к коррупции 8
СМИ: Ливийцы подбили украинский самолет, приняв его за российский 40
Украинцы стали на треть чаще ездить в Крым 21
В Украине объявлено штормовое предупреждение 31
Адвокат: Сущенко подписал документы о согласии отбывать срок в Украине 21
Юрист: За делом Окружного админсуда стоит желание прошлой власти сохранить влияние на судей 21
7 августа. Картина дня 33
В монастыре на Тернопольщине нашли клад польских монет 38
СБУ задержала боевика, приехавшего оформлять украинские паспорта 38
НАБУ завершило расследование дела против Насалика 49
В военной прокуратуре выступили против ликвидации подразделения 26
В СБУ пояснили, почему не задержали Дейнего и Копцеву в Станице Луганской 225
Экс-глава Высшего совета юстиции считает непрофессиональными действия антикоррупционных органов в деле Окружного админсуда Киева 19
Украинца подозревают в финансировании «самообороны Крыма» 25
Завтра в Украине ожидается жара и сильный ветер 40
Главу департамента Минэнергоугля задержали на взятке 32
Зеленский: Получение разрешений для посещения Крыма будет упрощено 169
Чиновников Карпатского заповедника разоблачили на хищении древесины 23

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного во Львове, сообщили о подозрении заместителю начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов Волынской таможни ГФС в нанесении телесных повреждений журналистке местного телеканала в мае этого года, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, правоохранитель, находясь на праздновании дня рождения коллеги в ресторанно-гостиничном комплексе, вступил в конфликт с журналисткой местной телерадиокомпании. Чиновник таможни с применением силы отобрал у журналистки мобильный телефон, нанеся потерпевшей легкие телесные повреждения.

В данный момент сотруднику Волынской таможни сообщено о подозрении.

Его действия квалифицированы как умышленное легкое телесное повреждение (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины).

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Генеральная прокуратура Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги