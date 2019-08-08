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Защитник незаконно заключенного в России украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин заявил, что его подзащитный подписал документы на согласие отбывать срок наказания в Украине, однако «преувеличивать значение этого факта не стоит».

Об этом Фейгин сообщил в комментарии Укринформу.

«Во время общения с Романом Сущенко, недавнего - по телефону, и более раннего - личного, мы обсуждали и перспективы обмена, освобождения. Могу сказать, что летом Роман подписал данные по инициативе российской стороны бумаги о его согласии на отбывание наказания в Украине. Но преувеличивать значение этого факта не стоит. Эти бумаги могут достаточно долго лежать в папках, ожидая своего времени. Планы российской стороны нам неизвестны», - сказал Фейгин.

По его мнению, в целом переговоры о возможном обмене сейчас «на стадии замирания». В частности, не совсем понятно, кто с украинской стороны отвечает за это, какова стратегия освобождения украинских политзаключенных в России, отметил защитник. «Но такая ситуация имеет и вполне объективные причины. В Украине сейчас проходит естественный процесс переформатирования власти после выборов. Надеюсь, что уже к осени ситуация изменится», - резюмировал Фейгин.

Напомним, 4 июня 2018 года Московский городской суд признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

12 сентября 2018 года верховный суд России оставил в силе вердикт Московского городского суда о 12 годах заключения для украинского журналиста Романа Сущенко.

В ноябре Сущенко этапировали в исправительную колонию в Кировской области РФ.

По информации российских СМИ, журналиста осудили якобы за попытку выяснить возможность нового наступления боевиков «ДНР» на Мариуполь.
ForUm

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