Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области участника пророссийских незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в 2015 году житель Краматорска вступил в ряды террористической организации «ДНР». Злоумышленник «служил» автоматчиком в составе 5-й омбр «ДНР», бандформировании «Пятнашка» и так называемом казачьем 11-м батальоне «ЛНР». Также боевик собирал информацию о численности, дислокации и маршрутах передвижения украинских военных.

Правоохранители задержали злоумышленника во время его пребывания у родственников на подконтрольной украинскому власти территории, куда он прибыл для оформления внутреннего и заграничного паспортов.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Мероприятия по разоблачению и задержанию боевика проводились под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области.