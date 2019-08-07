также в разделеОбщество
7 августа. Картина дня 20
В монастыре на Тернопольщине нашли клад польских монет 20
НАБУ завершило расследование дела против Насалика 18
В военной прокуратуре выступили против ликвидации подразделения 13
В СБУ пояснили, почему не задержали Дейнего и Копцеву в Станице Луганской 161
Экс-глава Высшего совета юстиции считает непрофессиональными действия антикоррупционных органов в деле Окружного админсуда Киева 14
Украинца подозревают в финансировании «самообороны Крыма» 17
Завтра в Украине ожидается жара и сильный ветер 32
Главу департамента Минэнергоугля задержали на взятке 21
Зеленский: Получение разрешений для посещения Крыма будет упрощено 120
Чиновников Карпатского заповедника разоблачили на хищении древесины 20
Полковник Бочаров прессует бизнес и завозит мигрантов в Харьков, благодаря родству с Хорошковским? 103
Поклонники Оксаны Марченко осыпают комплиментами Инстаграм теледивы и желают успехов ее мужу 33
Красный Крест не перевозил груз украинским самолетом, подбитым в Ливии 45
Украинцев предупредили о забастовке в аэропорту Барселоны 24
Денисова пришла на допрос в ГПУ 21
В «ЛНР» заявили, что претендуют на Счастье 132
Президент поручил выделить квартиры семьям погибших вчера военных 32

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области участника пророссийских незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в 2015 году житель Краматорска вступил в ряды террористической организации «ДНР». Злоумышленник «служил» автоматчиком в составе 5-й омбр «ДНР», бандформировании «Пятнашка» и так называемом казачьем 11-м батальоне «ЛНР». Также боевик собирал информацию о численности, дислокации и маршрутах передвижения украинских военных.

Правоохранители задержали злоумышленника во время его пребывания у родственников на подконтрольной украинскому власти территории, куда он прибыл для оформления внутреннего и заграничного паспортов.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Мероприятия по разоблачению и задержанию боевика проводились под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1233 грн.
17
Теги