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Завтра, 8 августа, в Украине ожидается жаркая погода и сильный ветер. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. 

По ее словам, пик температуры воздуха ожидается в четверг – до + 26 + 33 градусов.

«Однако холодный атмосферный фронт циклона Xaver с центром над Северным морем несколько снизит градуса на Волыни, Ривненщине и Львовщине. Этот же фронт обусловит в четверг кратковременные дожди в западных областях и местами на севере.

К вечеру завтра дожди придут в Винницкую, Черкасскую, Кировоградскую области», – подчеркнула Диденко.

«А вот антициклон Zella с Черного моря будет сопротивляться северному циклону и:

во-первых - организует сухую солнечную погоду в наших восточных областях, на юге и в центре, а во-вторых - их противостояние, циклона и антициклона, станет причиной сильного ветра в Украине», – сообщила синоптик.

В Киеве, по ее прогнозу, 8 августа температура воздуха в течение дня достигнет +30 градусов и выше. «Локальный дождь с грозой в столице - вероятный, возьмите зонт. Порывистый, до сильного, ветер», – подытожила она.
ForUm

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