Правоохранительные органы АР Крым сообщили о подозрении гражданину Украины, причастному к финансированию «самообороны Крыма».
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Следствием установлена причастность гражданина Н. к финансированию в феврале-марте 2014 года непредусмотренного законами Украины вооруженного формирования «Самооборона Крыма». Также установлено, что указанный гражданин предоставлял помещение гостиницы и кафе, расположенных в поселке Чонгар, Генического района Херсонской области, в пользование так называемым «самообороновцам» и спецслужбам РФ, для организации их штаба и места жительства.
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