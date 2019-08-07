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Правоохранительные органы АР Крым сообщили о подозрении гражданину Украины, причастному к финансированию «самообороны Крыма».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Следствием установлена ​​причастность гражданина Н. к финансированию в феврале-марте 2014 года непредусмотренного законами Украины вооруженного формирования «Самооборона Крыма». Также установлено, что указанный гражданин предоставлял помещение гостиницы и кафе, расположенных в поселке Чонгар, Генического района Херсонской области, в пользование так называемым «самообороновцам» и спецслужбам РФ, для организации их штаба и места жительства.
ForUm

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