Подавляющее большинство народных депутатов от «Слуги народа» посещали все лекции в Трускавце, но были и такие, которые вместо учебы отдыхали и ходили в SPA.

Об этом заявил президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов в интервью Украинской правде.

«Были люди, которые первые два дня пришли и больше не приходили... Были люди, которые ходили в SPA и показывали, что они, в принципе, здесь отдыхают. Такие тоже были. Но подавляющее большинство ходили, процентов где-то 80», - сказал он.

«Были люди из экспертных групп или люди, которые имели западное образование или даже работали, или сейчас работают с правительством, имеют наработки. Им определенные направления были не нужны. Они ходили на что-то другое», - добавил Милованов.

По его словам, первую «домашку» сдали 80%, вторую – где-то 72%.

«Так всегда падает. Сейчас посмотрим, сколько третью сдадут. Я ожидаю, что мы где-то 50-60% сертификатов выдадим из всех, кто принимал участие», - пояснил он.

«Они должны сдать еще третью «домашку», это пояснительная записка – у нее дедлайн 6 августа. Четвертый тест продлится до 10 августа. До 15 сентября они получат обратную связь и получат или не получат сертификаты, в зависимости от результатов», - отметил Милованов.

Он считает, что обучение сплотило команду, «позволило им немного понять, куда они заходят, позволило им дать обзор, чему нужно научиться, какие навыки им нужны».

Напомним, по итогам обработки 100% протоколов голосования, в ВР проходит 254 нардепа от «Слуги народа». По данным Общественной сети «Опора», все они – новички во власти без какого-либо опыта.

Будущие депутаты проходили недельное обучение в Киевской школе экономики. В результате такого образования они должны были получить портфель из четырех документов, которые должны помочь им работать в парламенте.