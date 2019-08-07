Юрист Ростислав Кравец считает, что НАБУ устанавливало прослушку в помещениях Высшего админсуда Киева для шантажа судей, которые рассматривают дела, связанные с НАБУ. Так он отреагировал на слова генпрокурора Юрия Луценко о том, что за судьями в течение 7 месяцев велось негласное наблюдение по «делу Майдана».
«Не раскрыт вопрос, а при чем тут дело Майдана и НАБУ? Даже из этого видео (комментарий генпрокурора, - ред.) можно предположить, что дело фабриковали не один месяц. Похоже, что НАБУ установило прослушку в суде, рассматривающем дела связанные с НАБУ, для давления на суд, а после того как не получилось шантажировать судей, взяли Горбатюка и общественных активистов, и пошли ва-банк», - предположил юрист на своей странице в Facebook.
«Ну а заодно и ВККСУ помочь спрятать свои нарушения и создать видимость легитимности Высшего антикоррупционного суда отобранного с грубейшими нарушениями», - написал он.
Напомним, что 2 августа следователи генпрокуратуры вручили трем судьям Окружного административного суда Киева подозрения по поводу вмешательства в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях. Причиной стали именно записи, сделанные НАБУ.
В суде неоднократно заявляли, что считают записи смонтированными, а обвинения необоснованными. Также глава суда Павел Вовк заявлял о давлении на суд со стороны руководителей антикорупционных органов и представителей прошлой власти.
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