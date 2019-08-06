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Вступило в силу решение ЕСПЧ, которым признаны вопиющие нарушения закона в деле, которое расследовал нынешний главный следователь Майдана – Сергей Горбатюк. Последний теперь может быть люстрирован, пишет в Facebook политконсульстант Сергей Быков.

Вокруг начальника Департамента специальных расследований Генпрокуратуры, известного постоянными конфликтами со своим начальником Юрием Луценко, вновь сгущаются тучи.

На этот раз дело не в «отдельном» видении Горбатюка по расследованию майдановских дел и дела Януковича (из-за которого эти дела все еще, мягко говоря, далеки от завершения), а в его противоправной деятельности еще в домайданный период.

По данным источников, близких к ГПУ, руководитель следствия по делам Майдана в Генпрокуратуре Сергей Горбатюк может быть уволен на основании Закона Украины "Об очищении власти" так как отметился нарушением Европейской конвенции по правам человека, которое зафиксировано в решении Европейского суда по правам человека.

Согласно документам, опубликованным в ряде СМИ (фото документов ниже), кадровое управление ГПУ даже подготовило обстоятельную докладную записку для генпрокурора Юрия Луценко, в которой указывается, что своими действиями Горбатюк нарушил права человека и подлежит увольнению согласно закона о люстрации.

Как говорится в документе, обнародованном в СМИ, основанием для люстрации Горбатюка является решение Европейского Суда по правам человека от 30.07.2015 года по делу «Яременко против Украины № 2».

Европейский Суд по правам человека отметил, что следователь Горбатюк своим постановлением отстранил от дела защитника Хиврича на неправомерных основаниях, поскольку защитник дал совет подозреваемому заявить о своей невиновности. Таким образом, Горбатюк нарушил право подозреваемого на правовую помощь в защите от обвинения и презумпцию невиновности.
В результате противоправных действий Горбатюка в 2015 году Верховный Суд Украины отменил приговор Яременко и направил дело на новое рассмотрение. Сейчас дело слушается в Дарницком районном суде Киева.

Напомню, в соответствии с п. 5 ч. 7 ст. 3 Закона Украины «Об очищении власти», не могут занимать должности в течение 5 лет после вступления в силу судебного решения должностные и служебные лица органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе судей, сотрудников органов внутренних дел, прокуратуры и других правоохранительных органов, относительно которых установлено решением суда, вступившим в законную силу, что они своими противоправными решениями, действиями или бездействием вызвали нарушения прав человека и основоположных свобод, установленные решением Европейского Суда по правам человека.

Простыми словами, следователь-важняк Сергей Горбатюк оказался замаранным в провокации против обвиняемого в двойном убийстве. Получив явку с повинной, Горбатюк, по данным близких к прокуратуре, решил сделать этот документ, добытый обманом, царицей доказательств. «Покаянка» обвиняемого Яременко "прокатила" в отечественных судах, но была разбита в пух и прах в Страсбурге.

Сейчас знаковое для Горбатюка дело слушается в Дарницком райсуде и отдуваются за Горбатюка там районные прокуроры.

По данным источников, близких к ГПУ, свежее решение ЕСПЧ против Горбатюка может быть использовано,как основание для его увольнения. Тем более, что к нему много вопросов не только из-за затяжки с рассмотрением дел по Майдану (с перспективой развала этих дел), но и по поводу этики поведения. Как говорят, Луценко уверен, что именно Горбатюк тайно сливает негативную информацию по генпрокурору нардепу Сергею Лещенко, который потом озвучивает ее публично. Также Горбатюка подозревают в сознательном сливе ряда дел по представителям прежней власти.

Поэтому отставка главного следователя майдана уже давно была вопросом времени. Нужен был лишь железобетонный повод. И решение ЕСПЧ этот повод предоставил.
ForUm

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