Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил об острой проблеме с наркотиками в городе.

«Нет смысла скрывать: Харьков тонет в наркотиках. Я знаю город, и еще никогда люди не были в таком ужасе от происходящего. Эта тема поднимается первой на встречах, приемах, в личке соцсетей люди пишут сотни адресов «закладок», где идет настоящий трафик, независимо, центр это или окраина, заборы в адресах, наркоманы просто на улицах жрут эту дрянь», - написал он в Facebook.

По словам Кернеса, полиция не справляется.

«Я в очередной раз призываю Главное управление Национальной полиции Харьковской области отреагировать на требование харьковчан. Но зная реальность, предлагаю здесь и сейчас начинать объединяться, чтоб уберечь детей и не упустить город», - заявил мэр.

Он призвал писать ему «все инициативы, идеи, как бороться, предложения от общественных организаций, молодежных групп».