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Сегодня, 6 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил в результате вражеских обстрелов погибли 4 украинских военных, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что с начала текущих суток российско-оккупационные войска осуществили два провокационных обстрела наших позиций.

Так, в 00:45 в течение почти часа враг применял вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по нашим защитникам села Богдановка Донецкой области. В 10:20 российские оккупанты начали обстрел из РПГ вблизи Павлополя.

«С грустью сообщаем, что в результате вражеских обстрелов сегодня, по имеющейся информации, четверо наших героев получили ранения, несовместимые с жизнью», – сказано в сообщении.

В то же время в пресс-центре штаба ООС уточнили, что бойцы погибли у Павлополя.

«6 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники в очередной раз цинично нарушили решение Трехсторонней контактной группы об установлении режима прекращения огня. Вследствие коварного вражеского обстрела в районе населенного пункта Павлополь получили ранения несовместимые с жизнью четверо военнослужащих одного из подразделений бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского», – говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил выразило искренние соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих.
ForUm

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