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Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований разоблачили преступную схему растраты и присвоения средств банка, к которому могут быть причастны бывшие топ-менеджеры и непосредственный владелец банка, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Следствием проверяется возможное участие в схеме народного депутата Украины.

По предварительной информации, оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Между банками были заключены договоры залога на сумму более 113 тыс. долларов США. В 2015 году за невыполнение договорных обязательств со стороны оффшорной компании иностранные банки взыскали залоговое имущество. Списание средств со счетов оффшорной компании состоялось сразу после того, как украинский банк был признан неплатежеспособным, согласно экспертному заключению, сумма нанесенного ущерба государству составляет 2,52 миллиарда гривен.

5 августа следователи ГБР сообщили о подозрении экс-заместителю председателя правления и начальнику управления банка. В июле 2019 другому экс-заместителю председателя правления банка избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой внесения 232 миллионов гривен залога. Ранее о подозрении также сообщено четырем топ-чиновникам банка, двое из которых в настоящее время находятся в международном розыске.

Также планируется решение вопроса об избрании двум подозреваемым меры пресечения и следственные действия по привлечению других участников преступной схемы к ответственности.

Бывшему топ-чиновнику вменяется ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины; руководителю управления - 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура Украины, оперативное сопровождение - Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.
ForUm

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