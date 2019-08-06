Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении должностному государственного предприятия «Украинское государственное аэрогеодезическое предприятие» в получении 100 тыс. грн взятки, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что чиновник получил указанные средства от представителя коммерческой структуры за подготовку документов и в дальнейшем предоставление в аренду помещения, которое находится на балансе государственного предприятия.

В настоящее время должностному объявлено о подозрении в получении неправомерной выгоды в значительном размере по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об отстранении его от занимаемой должности и избрании меры пресечения.