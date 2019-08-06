также в разделеОбщество
На Киевщине чиновника поймали на взятке в 100 тысяч 8
Экологи назвали самые грязные пляжи Одесчины 30
СБУ задержала мошенников, присваивавших средства онкобольных 14
На Донбассе запустили электричку, которая не ходила 5 лет 54
Украина и США подписали меморандум о поиске военнопленных 13
Жена Безъязыкова заявила, что ее мужа обменяли на двух женщин 26
5 августа. Картина дня 22
За уклонение от службы в армии РФ оккупанты вынесли приговоры 17 крымчанам 23
Синоптик сказала, когда в Украину вернется жара 49
Суд решил проверить гражданство Супрун 57
У ПЦУ появилась официальная газета 17
Двух харьковчан осудили за нападение на турецкого бизнесмена 18
Суд арестовал имущество экс-начальника полиции Одесской области 24
Президент назначил нового командующего Объединенных сил 129
В Минздраве напомнили об обязательных прививках перед школой 16
Украина просит США продать больше Javelin 44
Дело Ил-76: Генерал Назаров увольняется из армии 39
Женщина пойдет под суд за подкуп избирателей на округе Гончаренко 33

Оптово-отпускные цены на сахар в 2019-2020 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2019 - август 2020) могут вырасти на 18% по сравнению с предыдущим маркетинговым годом в связи с сокращением производства этой продукции, сообщили ForUm’у в пресс-службе Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины «Укрцукор».

По оценкам ассоциации, производство сахара в 2019-2020 МГ может составить 1,1-1,2 млн тонн, что на треть меньше, чем годом ранее.

«Такое уменьшение связано, прежде всего, с сокращением посевных площадей под сахарной свеклой и неблагоприятными погодными условиями. Засуха и отсутствие влаги в почве отрицательно сказались на развитии сахарной свеклы, и по состоянию на 1 августа сахарная свекла массово теряет вес ботвы, что, в свою очередь, приведет к низкой сахаристости», - отметил заместитель главы правления ассоциации Руслану Яненко.

Отмечается, что рост и развитие сахарной свеклы подавляют не только неблагоприятные погодные условия, но и распространение болезней растений.  «Влага и холодная весна спровоцировали появление в хозяйствах цветушных корнеплодов, что приведет к снижению сахаристости и уменьшению массы корнеплодов, а это, в свою очередь, усложнит хранение и переработку свеклы. Такую сахарную свеклу нужно выкопать и отгрузить на заводы в первую очередь», - сказано в сообщении.

По оценкам ассоциации, в Украине в этом сезоне будет работать 32 сахарных завода.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1166 грн.
21
Теги