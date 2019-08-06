Оптово-отпускные цены на сахар в 2019-2020 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2019 - август 2020) могут вырасти на 18% по сравнению с предыдущим маркетинговым годом в связи с сокращением производства этой продукции, сообщили ForUm’у в пресс-службе Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины «Укрцукор».

По оценкам ассоциации, производство сахара в 2019-2020 МГ может составить 1,1-1,2 млн тонн, что на треть меньше, чем годом ранее.

«Такое уменьшение связано, прежде всего, с сокращением посевных площадей под сахарной свеклой и неблагоприятными погодными условиями. Засуха и отсутствие влаги в почве отрицательно сказались на развитии сахарной свеклы, и по состоянию на 1 августа сахарная свекла массово теряет вес ботвы, что, в свою очередь, приведет к низкой сахаристости», - отметил заместитель главы правления ассоциации Руслану Яненко.

Отмечается, что рост и развитие сахарной свеклы подавляют не только неблагоприятные погодные условия, но и распространение болезней растений. «Влага и холодная весна спровоцировали появление в хозяйствах цветушных корнеплодов, что приведет к снижению сахаристости и уменьшению массы корнеплодов, а это, в свою очередь, усложнит хранение и переработку свеклы. Такую сахарную свеклу нужно выкопать и отгрузить на заводы в первую очередь», - сказано в сообщении.

По оценкам ассоциации, в Украине в этом сезоне будет работать 32 сахарных завода.