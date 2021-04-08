Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует в ближайшее время выдать лицензию на импорт дополнительных 50 тыс. тонн сахара-сырца для стабилизации ценовой ситуации, сообщила пресс-служба министерства.

Отмечается, что учитывая прошлогодние неблагоприятные погодные условия, в частности, засуху, в Украине было собрано значительно меньше сахарной свеклы – 8,6 млн тонн, что обусловило снижение объемов производства сахара с 1,5 млн тонн в прошлом маркетинговом году (МГ) до 1,1 млн тонн в текущем. Поскольку в 2020/2021 МГ внутреннее потребление сахара оценивается в 1,2 млн тонн, и учитывая необходимость формирования переходных остатков сахара на конец МГ на уровне не менее 250 тыс. тонн, прогнозируемый объем импорта сахара составит 110 тыс. тонн.

«Минэкономики на регулярной основе проводит мониторинг ситуации на сахарном рынке и поддерживает диалог со всеми участниками рынка. На сегодня розничная цена зафиксировалась на уровне 24,5 грн за килограмм. Мы понимаем необходимость в обеспечении участников производственного процесса сахарным сырьем, насыщении внутреннего рынка достаточными объемами сахара и стабилизации ценовой ситуации. С этой целью в марте Минэкономики выдало лицензии на импорт 120 тыс. тонн сахара-сырца», - отметил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Он добавил, что сейчас в Минэкономики рассматривается вопрос о выдаче ближайшее время лицензий на импорт дополнительных 50 тыс. тонн сахара-сырца. Кроме того, в феврале-марте было завезено 40 тыс. тонн сахара по установленной тарифной квоте с нулевой ставкой пошлины в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

Участники встречи отметили, что импорт сахара-сырца позволит обеспечить перерабатывающие отрасли достаточным количеством сырья, что в свою очередь насытит рынок и будет способствовать снижению розничной цены в торговых сетях.

«Себестоимость сахара из импортного сахарного сырья, как отметили участники встречи, составляет около 20 грн за килограмм. Соответственно, после осуществления импорта в ближайшие недели ценовая ситуация выровняется и сахар станет доступнее для украинцев. Между тем, в парламенте рассматривается возможность временного обнуления импортных пошлин на ввоз сахара белого в Украине, что также будет способствовать насыщению внутреннего рынка сахаром», - добавил Высоцкий.

По оперативным данным областей в 2021 году ожидается посеять сахарную свеклу на площади почти 230 тыс. га, что позволит полностью удовлетворить внутренний рынок сахаром собственного производства в следующем маркетинговом году, а также экспортировать избыток на внешние рынки.