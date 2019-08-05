В 2019 году в оккупированном Крыму вынесли приговоры 17-ти жителям полуострова за уклонение от службы в армии РФ, сообщает Крымская правозащитная группа.



Отмечается, что в Крыму весной 2019 года прошла 9-я призывная кампания, в рамках которой заявлено о призыве 3400 человек (Крым — 2800, Севастополь — 600).

В 2019 году было возбуждено 20 новых уголовных дел по ст. 328 УК РФ за уклонение от воинской службы в Вооруженных силах РФ. В 17 из них вынесен приговор, еще 3 — на рассмотрении.

Только в июле вынесено 5 приговоров по этой статье. Всего таких дел в отношении крымчан, по данным КПГ, открыто минимум 69.

После оккупации в армию РФ призвали около 18 900 жителей Крыма, включая Севастополь.

Крымская правозащитная группа напоминает, что призыв крымчан в армию РФ грубо нарушает нормы международного гуманитарного права.