также в разделеСтолица
В Киеве открывают речной маршрут с Подола на Оболонь 13
Кличко ушел в отпуск до 9 августа 31
В Киеве за год средняя зарплата выросла на 18% 17
Сегодня еще одна станция киевского метро отказывается от жетонов 34
Климатологи подвели погодные итоги июля в Киеве 20
Киевский «Гидропарк» возьмут под круглосуточную охрану 62
В Киеве обрушилась часть пешеходного моста на Труханов остров 83
Кличко заявил, что в ОП ему выдвинули условие сохранения должности 121
Центральные станции киевского метро заработали в обычном режиме 43
Полиция: В Киеве мужчина, в квартире которого нашли наркотики, выпрыгнул с 10 этажа 69
ГБР все же допросило Кличко 50
Нелегалы с опасной инфекцией торговали продуктами на рынке в Киеве 50
В Киеве обновили еще один парк 34
В Киеве закрыли станцию метро «Театральная» 35
Задержан мужчина, «заминировавший» киевский гипермаркет из мести 19
Гендиректор «1+1» не исключил, что возглавит КГГА 38
Кличко обратился в НАБУ из-за заявлений Богдана 576
Советник Трампа: Кличко – луч света в темном царстве 196

Ответственность за удручающее состояние инфраструктуры Киева, в частности мостов и развязок, лежит на главе «Киевавтодора» Александре Густелееве, который неоднократно избегал увольнения со своего поста. Об этом говориться в служебной записке, которая попала в распоряжение редакции.

«КП «Киевавтодормост» является балансодержателем мостов в Киеве и обязано непосредственно содержать, обслуживать и вовремя ремонтировать мосты. Это КП как и прочие КП ШЭУ районов, входит в состав коммунальной корпорации "Киевавтодор, которую возглавляет Александр Густелев, который непосредственно отвечает за всю улично-дорожную сеть Киева, включая мосты и путепроводы и который лично определяет объекты подлежащие ремонту, а также подрядчиков которые привлекаются на эти объекты, так как все финансирование осуществляется через КК «Киевавтодор», – говорится в документе.

При этом отмечается, что за обрушение на Шелявском мосту, которое произошло в феврале 2017 года, физически ответственен Александр Густелев. Однако, тогда ему удалось избежать отставки, а вместо него был уволен заместитель мэра Киева Виталия Кличко по вопросам транспорта - Илья Сагайдак.

В документе также перечислен ряд аварий, которые произошли в Киеве за последнее время, в том числе инцидент на мосту над проспектом Николая Бажана, обрушение части бетонной конструкции пешеходного моста, который соединяет правый берег с Трухановым островом, за что был уволен и.о. директора КП «Киевавтодормост» Дмитрий Котлубей, а также обрушения на Воздухофлотском мосту, когда куски бетона и разбили проезжающий под ним электромобиль Ниссан Лиф и другие случаи повреждения имущества горожан в связи неудовлетворительным состоянием инфраструктурных объектов.

«Однако по факту аварий увольняются любые лица, не имеющие прямого, реального и непосредственного отношения, кроме реально ответственного личного друга Мэра Кличко, которым является и всячески бравирует Александр Густелев. Именно этим объясняется его непотопляемость, о чем он сам не раз заявлял», – отмечается в документе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2648 грн.
30
Теги