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Исследование третьей части всех мостов Украины продемонстрировало, что только 2% из них находится в исправном состоянии. Об этом заявил глава «Укравтодора» Александр Кубраков во время презентации пятилетней Национальной программы восстановления мостов, сообщает УНИАН.

«Всего 16155 искусственных сооружений на дорогах государственного и местного значения. Всего 35% этих объектов исследовано. На дорогах государственного значения 71% мостов исследовано, а на дорогах местного значения исследовано всего 15% мостов… Можно сказать, что только 2% мостов в исправном состоянии», - сказал он. Также Кубраков отметил, что в основном мосты в Украине строились в 50-70-е годы, потому велика вероятность, что все они находятся не в лучшем состоянии. Одна из главных задач на ближайший год-полтора – исследовать состояние всех мостов страны.

По словам главы госпредприятия «Государственный дорожный научно-исследовательский институт им. Н. П. Шульгина» Артема Безуглого, 152 из обследованных мостов находятся в недееспособном состоянии. «Сейчас 35% мостов обследовано. Это только треть, но даже из этой части мы видим, что 152 моста находятся в так называемом пятом, недееспособном состоянии. Это аварийное состояние, это те мосты, на которых не то что ограничивать движение надо, а вообще перекрывать, закрывать их. 3252 моста находятся в ограниченно дееспособном состоянии», - сказал он.


 
ForUm

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