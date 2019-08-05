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Киевский районный суд Харькова признал виновными двух харьковчан в совершении разбойного нападения по предварительному сговору группой лиц с угрозой применения насилия, соединенного с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 187 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд назначил 26-летнему злоумышленнику наказание в виде лишения свободы на 7 лет с конфискацией имущества. Второму – 21-летнему ранее судимому за имущественные преступления соучастнику – 7,5 лет лишения свободы.

Прокуратура доказала в суде, что в мае 2018 года трое мужчин, вступив в преступный сговор, совершили разбойное нападение на 36-летнего бизнесмена из Турции. Они надели маски и перчатки и проникли в квартиру, в которой жил турок. В то время в доме находился еще и товарищ бизнесмена – 28-летний гражданин Азербайджана. Злоумышленники, угрожая мужчинам предметом, похожим на пистолет, связали их веревками и скотчем и потребовали рассказать, где хозяин хранит деньги. Однако оказалось, что в квартире бизнесмена есть всего около 4 тыс. нрн. наличности. Злоумышленники забрали деньги и обыскали помещения. Они нашли и забрали с собой мобильный телефон Apple Iphone 7, часы марок Patek Philippe и Danier Chin, брендовую спортивную куртку и кожаный ремень. После этого разбойники скрылись с места преступления.

Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Материалы дела по третьему соучастника преступления выделены в отдельное производство. Сейчас они находятся на рассмотрении суда.
ForUm

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