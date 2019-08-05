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Бывший премьер-министр Крыма Анатолий Могилев утверждает, что «не заметил» усиления пророссийских настроений в Крыму накануне российской аннексии полуострова весной 2014 года. Об этом он заявил в интервью проекту Радио Свобода Крым.Реалии.

На вопрос, не заметил ли он накануне аннексии полуострова каких-либо изменений в поведении на тот момент депутата Верховной Рады АРК Сергея Аксенова и спикера парламента Владимира Константинова, Могилев ответил: «Абсолютно. Была обычная рабочая обстановка».

Экс-премьер Крыма отрицает наличие пророссийских настроений на полуострове в тот период, а если бы такие были, то, по его словам, он «прекратил бы» их.

«Аксенов на тот момент никакой силы не имел. Поэтому о каких-то пророссийских настроениях или движениях... Если бы они появились - я бы сразу их прекратил. Их не было вообще», - утверждает Могилев.

Бывший премьер Крыма уверяет, что силовики готовы были провести антитеррористическую операцию на полуострове в период аннексии, но не было команды из Киева.

Могилева, который занимал должность премьер-министра Крыма с ноября 2011 года, крымский парламент отправил в отставку 27 февраля 2014. Тогда же крымские депутаты приняли решение о проведении «референдума». По результатам которого Россия аннексировала Крым.

В начале 2014 года Анатолий Могилев возглавлял крымскую республиканскую организацию Партии регионов, а на выборах президента Украины 2010 года - крымский штаб Виктора Януковича.
 
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